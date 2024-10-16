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Рэпер P. Diddy впервые опубликовал пост в Instagram после ареста

Опубликовано:

P. Diddy
P. Diddy. Фото: Paras Griffin/Getty Images

Арестованный рэпер P. Diddy, против которого выдвинут ряд серьезных обвинений, впервые после задержания опубликовал пост в Instagram, передает NUR.KZ.

В профиле Шона Комбса, более известного под псевдонимом P.Diddy, появилась публикация, в которой он поздравил свою дочь с днем рождения.

Он опубликовал фото своей дочери Лав и сопроводил снимок строчками из песни "Happy Birthday".

"С днем рождения Лав, папа любит тебя", – написал рэпер.

Комментарии под публикацией отключены. За 10 часов пост набрал почти 300 тыс. лайков.

Скандал с P. Diddy

17 сентября адвокат известного американского рэпера и продюсера P. Diddy сообщил об аресте своего подзащитного.

Он также добавил, что Комбс сотрудничал со следствием и приехал в Нью-Йорк в ожидании обвинения. При этом вину в сексуальном насилии рэпер не признает, а все обвинения против себя он ранее назвал сфабрикованными.

Позже рэпер обвинил прокуроров в незаконной утечке информации.

По данным Русской службы BBC, P. Diddy обвиняют в рэкете, принудительной секс-торговле и перевозке жертв через государственные и международные границы с целью вовлечения в проституцию.

На днях против Шона Комбса (P. Diddy) были поданы несколько новых исков. В числе пострадавших, предположительно, трое мужчин и две женщины.

Кто такой P. Diddy

Как пишет ТАСС, Комбс родился в 1969 году в Нью-Йорке.

Свою карьеру он начал в 90-х годах, выступая под псевдонимами Puff Daddy, Diddy и P. Diddy. Широкая известность пришла к рэперу после его дебютного альбома No Way Out (1997), за который он удостоился музыкальной премии Grammy.

Журнал Forbes в 2022 году оценил его состояние в 1 млрд долларов, что поставило его на вторую строчку самых богатых хип-хоп исполнителей после Jay-Z.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2174847-reper-p-diddy-vpervye-opublikoval-post-v-instagram-posle-aresta/

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