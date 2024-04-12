Грузчик аэропорта в Алматы воровал вещи из багажа пассажиров и получил реальный срок

Грузчику аэропорта огласили приговор за кражу чужого имущества в Алматы. По данным полиции, с января по март совершена кража на сумму свыше 7 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По данным медиапортала МВД, в аэропорту Алматы была пресечена преступная деятельность 29-летнего гражданина.

Мужчина, по информации полиции, занимался неоднократным хищением чужого имущества по международным направлениям "Алматы-Дубай", "Алматы-Прага" и "Алматы-Гонконг".

"Задержанный, работая грузчиком склада временного хранения аэропорта, в период времени с января по март текущего года, совершал кражи на общую сумму 7 645 371 тенге.

Транспортными полицейскими по факту краж проведено досудебное расследование в ускоренном порядке, в ходе которого изъяты вещественные доказательства", — говорится в сообщении.

В итоге приговором Турксибского районного суда Алматы правонарушитель был признан виновным по всем тяжким фактам и осужден к трем годам и шести месяцам.

Напомним, осенью прошлого года сообщалось, что в аэропорту Астаны участились случаи кражи денег из багажа пассажиров.

Пассажирка авиарейса сообщением Астана — Стамбул обнаружила пропажу из чемодана 19 тыс. долларов США. Аналогичное заявление о краже из багажа 7,8 тыс. долларов США поступило от пассажира авиарейса сообщением Астана — Дубай.

В МВД провели проверку и выяснились, что к кражам имеют отношение грузчики. По подозрению в совершении преступлений по краже у пассажиров денег были задержаны шесть человек, работавших грузчиками в аэропорту.

Позже на ситуацию отреагировали в аэропорту Астаны. Сообщалось, что действия сотрудников проверяет дисциплинарная комиссия.

По информации пресс-службы воздушной гавани, багажный отдел аэропорта полностью оснащен камерами наблюдения, однако в момент погрузки багажа с багажной ленты в грузовой отсек самолета он попадает в так называемые "слепые зоны". Поэтому руководством аэропорта было принято решение установить видеонаблюдение и в "слепых зонах", усилив тем самым безопасность.

Что делать, если ваш багаж был утерян

О том, что делать в случае, если на транспортерной ленте так и не появился долгожданный чемодан, рассказывается на Единой платформе интернет-ресурсов госорганов.

Во-первых: обратитесь к сотрудникам аэропорта или перевозившей вас авиакомпании. Почти всегда недалеко от багажной карусели располагается стойка розыска багажа "Lost&Found" или "Розыск багажа". Если вы не заметили наличия подобной стойки, то сообщите о своей проблеме сотрудникам аэропорта, либо представителю авиакомпании-перевозчика. Не покидайте терминал либо территорию аэропорта, не решив свой вопрос.

Во-вторых: в случаях задержки в доставке багажа, его недостачи, повреждения (порчи) или утраты, а также в случае выдачи багажа без предъявления багажной квитанции и отрывного талона багажной номерной бирки, составляется акт о неисправности при перевозке, который подписывается лицом, получающим багаж и авиакомпанией.

Существует специальная форма "Property Irregularity Report", которую вас и попросят заполнить, где необходимо указать вашу контактную информацию, рейс, описать приметы багажа (цвет, габариты и прочие примечательные детали).

В-третьих: обязательно нужно приложить бирку (квитанцию на багаж), которую вы получили при регистрации, в качестве наклейки на посадочный талон. Вам же обязаны выдать акт, где будет указан номер регистрации.

Если пассажир после прибытия в пункт назначения, остановки или трансфера не получил свой зарегистрированный багаж и заявил об этом, авиакомпания или уполномоченный агент, обслуживающий пассажира, принимает меры к розыску багажа в рамках процедур авиакомпании.

Сотрудники этого отдела проверят все зоны аэропорта, отсеки самолета. Если и в этом случае пропажа не обнаружится, а чемодан действительно не прибыл в пункт назначения, они составят акт о неприбытии багажа. Данные внесут в международную систему розыска багажа "World Tracer", с помощью которой и будет происходить поиск.

У базы данных "World Tracer" существует собственный сайт, где пассажиры самостоятельно могут искать следы своего багажа. На данном сайте вам придется заполнить особую форму, введя свою фамилию, идентификационный код и номер, который вам присвоили, после обращения в службу Lost & Found. Система "World Tracer" будет заниматься поиском вашего багажа сто дней, и если процедура поиска не даст результатов, то багаж будет считаться окончательно утерянным.

Если багаж потеряли в аэропорту, то он находится в течение 1-3 дней. Если его найдут - с вами свяжутся, чтобы обсудить вариант доставки. Есть два исхода: вам его привезут домой (или в указанное вами место), или же придется забрать его самостоятельно из ближайшего аэропорта. Если с вами никто не связался, по истечении 21 дня с момента утери багажа считается, что он пропал безвозвратно, и можно смело обращаться в авиакомпанию за компенсацией.

Компенсация за потерянный на международных рейсах багаж выплачивается в соответствии с положениями двух Конвенций, подписанных Казахстаном – Варшавской и Монреальской, а также внутренними правилами компаний, поэтому каждый случай рассматривают индивидуально.

Для получения компенсации необходимо предъявить:

заявление;

посадочный талон;

бирку на багаж;

форму "Property Irregularity Report".

Еще понадобится составить список, в котором будет указан перечень вещей, примерная дата их приобретения и стоимость.