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Частые задержки рейсов объяснили в Air Astana

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Самолет Air Astana
Самолет Air Astana. Иллюстративное фото: facebook.com/airastana

Авиакомпания Air Astana прокомментировала ситуацию с частыми задержками рейсов - были названы причины, передает NUR.KZ на пресс-службу авиаперевозчика.

Air Astana поясняет, что непредвиденные задержки рейсов обусловлены несколькими объективными факторами:

  • временное закрытие взлетно-посадочной полосы или аэропорта, что требует внесение корректировок в расписание рейсов;
  • техническое обслуживание и проверка самолетов в случае неисправности, к примеру, из-за попадания птиц, а также отсутствие в городе вылета/прибытия инженерно-технического персонала для определенного типа воздушного судна для оценки проблемы и устранения неисправности.

Время задержки варьируется в зависимости от причины и оказывает каскадный эффект на пунктуальность других рейсов.

В Air Astana заявили, что авиакомпания в обязательном порядке информирует пассажиров о задержке или отмене рейса по номеру, указанному при бронировании, и сообщает предполагаемое время вылета.

"Air Astana приносит извинения за возможные неудобства по причине задержки рейса авиакомпании и заверяет, что делает все возможное, чтобы минимизировать время ожидания для комфортного и безопасного путешествия пассажиров", - добавил перевозчик.

Напомним, на днях депутат мажилиса Ирина Смирнова на своей странице в Facebook заявила, что ее самолет из Алматы в Астану улетел раньше запланированного на 7 часов. Она должна была вылететь рейсом авиакомпании Air Astana вечером, однако он улетел днем.

Представители авиакомпании принесли извинения Смирновой и пообещали разобраться, почему сообщение о переносе рейса не было доставлено.

Также недавно Air Astana предупредила пассажиров о том, что с 3 по 4 июля воздушное пространство Астаны будет перегружено. В связи с этим в расписании рейсов будут изменения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2125035-chastye-zaderzhki-reysov-obyasnili-v-air-astana/

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