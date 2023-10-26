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Грузчиков подозревают в кражах из чемоданов: в аэропорту Астаны прокомментировали ситуацию

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Аэропорт Астаны
Аэропорт Астаны. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На днях стало известно о задержании грузчиков столичного аэропорта, которых подозревают в кражах из багажа. В пресс-службе воздушной гавани Астаны прокомментировали произошедшее, передает NUR.KZ.

Как ранее сообщили в МВД, в столичном аэропорту в последнее время фиксируется рост случаев несанкционированного вскрытия чемоданов с кражей денег, золотых изделий и прочих ценных вещей пассажиров.

По подозрению в совершении краж задержаны шесть грузчиков.

"В настоящее время действия сотрудников проверяет дисциплинарная комиссия. Кроме того, компетентные органы проводят расследования. После завершения расследования и принятия решения судом станет ясно, останутся сотрудники на работе или нет. Однако в настоящее время сотрудники, причастные к краже, не на работе", - заявила официальный представитель международного аэропорта Астаны Тойгуль Жубанисова.

По ее словам, багажный отдел воздушной гавани полностью оснащен камерами наблюдения, однако в момент погрузки багажа с багажной ленты в грузовой отсек самолета он попадает в так называемые "слепые зоны".

В грузовом отсеке самолета нет видеонаблюдения.

"В целях предотвращения кражи вещей пассажиров из груза прорабатывается установка видеонаблюдения в "слепых зонах" и усиление безопасности. Просим пассажиров перевозить ценные вещи в ручной клади", - добавили в пресс-службе.

Напомним, что в августе пассажирка авиарейса сообщением Астана - Стамбул обнаружила пропажу из чемодана 19 тыс. долларов США. Аналогичное заявление о краже из багажа 7,8 тыс. долларов США поступило от пассажира авиарейса сообщением Астана - Дубай, отметили ранее в МВД.

В связи с сообщениями о кражах транспортные полицейские совместно с транспортной прокуратурой провели проверку: по подозрению в совершении указанных преступлений были задержаны шесть человек, работавших грузчиками в аэропорту.

Стражи порядка также подчеркивали, что задержанные дали признательные показания, а часть денег уже изъяли и вернули владельцам.

Помимо этого полицией в столичный аэропорт было внесено представление об устранении обстоятельств, способствовавших совершению уголовных правонарушений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2042685-gruzchikov-podozrevayut-v-krazhah-iz-chemodanov-v-aeroportu-astany-prokommentirovali-situatsiyu/

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