Нурлан Сабуров прокомментировал запись "телефонного разговора" с Тиной Канделаки

В Сети распространилась аудиозапись "телефонного разговора" Тины Канделаки и Нурлана Сабурова о скандале с российской телеведущей в Казахстане. Сам комик заявил, что это фейк, передает NUR.KZ.

Аудиозапись, на которой Тина Канделаки якобы требует, чтобы Нурлан Сабуров высказался в своих выступлениях по поводу ее "ситуации с правительством Казахстана", появилась в соцсетях.

Ситуацию прокомментировал сам стендап-комик.

В сториз на своей странице в Instagram Нурлан Сабуров сообщил, что данная запись – фейк, и подобного разговора между ним и Тиной Канделаки не было.

"Телефонный разговор с Тиной – фейк. А так, спасибо за поддержку. Всем спокойствия и мира. Қазақстан, алға", – написал он.

Сториз Нурлана Сабурова. Скриншот: instagram.com/nurlan__saburov

Скандал с высказыванием Тины Канделаки

Напомним, в середине января российская телеведущая критично высказалась о переименовании ряда ж/д станций в Казахстане. По ее мнению, "в Казахстане медленно, но, верно продолжают вытеснять русский язык на государственном уровне".

Ее высказывание резко прокомментировала казахстанская телеведущая и журналистка Динара Сатжан.

"Во-первых, мы независимое суверенное государство. Есть хорошая русская пословица: "В чужой монастырь со своим уставом не лезут"! И давайте мы сами решим, какую ж/д станцию как называть", – написала она.

На это Канделаки ответила еще одним постом, в котором начала рассуждать о том, что люди не помнят истории. В нем же она напомнила о январских событиях в 2022 году, когда президент Казахстана обратился к главам стран ОДКБ за помощью.

Позже представитель МИД РК Айбек Смадияров заявил, что Тина Канделаки не приедет в Казахстан, "а если и приедет, то не въедет".