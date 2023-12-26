Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Нужно оставаться людьми": Милявская обратилась к фанатам после хейта из-за "голой" вечеринки

Опубликовано:

Лолита Милявская
Лолита Милявская. Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

60-летняя российская певица Лолита Милявская, которая была замечена на "голой" вечеринке Насти Ивлеевой, решила высказаться на эту тему, записав видеообращение в Instagram, передает NUR.KZ.

Лолита Милявская отметила, что просто хотела отдохнуть. И шла она туда, как и ранее утверждала, думая, что идет на арт-выставку, арт-объект.

"Знаете, усталость, которая накопилась у всех за год, и работа такая, что каждый день мотаешься, пытаешься настроение создать.

А думаете, отрываться не хотелось? Хотелось. Поэтому я с иронией, конечно, отнеслась к тому, что кому-то это не понравилось.

Выяснилось, что это не понравилось такому количеству людей, что и письма, которые они справедливо, по их мнению, пишут с просьбой запретить меня, вырезать из всех существующих новогодних передач.

И, наверное, справедливо. Я вообще привыкла брать на себя ответственность. И разделять ее", - отметила она.

Артистка отметила, что в любой ситуации нужно оставаться человеком.

"Никто не знает, что будет, кого сорвет, кто от чего будет плакать, кто от чего смеяться. Вот только людьми нужно оставаться в любом случае. Никому не желать ни смерти, ни погибели, ни болезни. Давайте попробуем как-то вместе, все-таки вместе, и новогоднее настроение сохранить. Попробуем?" - резюмировала она.

Напомним, 20 декабря в клубе "Мутабор" Настя Ивлеева провела закрытую вечеринку с участием звезд шоу-бизнеса. Дресс-код был "голый", все гости пришли в полупрозрачных нарядах.

Мероприятие возмутило провоенных блогеров, депутатов Думы, общественников и православных активистов. Рэпера VACIO, который был на мероприятии, отправили под административный арест, обвинив в мелком хулиганстве и "ЛГБТ-пропаганде".

Позже Ивлеева извинилась за вечеринку. А Киркоров объяснился перед Песковым за участие в скандальном мероприятии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2052612-nuzhno-ostavatsya-lyudmi-milyavskaya-obratilas-k-fanatam-posle-heyta-iz-za-goloy-vecherinki/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.