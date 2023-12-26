"Нужно оставаться людьми": Милявская обратилась к фанатам после хейта из-за "голой" вечеринки

60-летняя российская певица Лолита Милявская, которая была замечена на "голой" вечеринке Насти Ивлеевой, решила высказаться на эту тему, записав видеообращение в Instagram, передает NUR.KZ.

Лолита Милявская отметила, что просто хотела отдохнуть. И шла она туда, как и ранее утверждала, думая, что идет на арт-выставку, арт-объект.

"Знаете, усталость, которая накопилась у всех за год, и работа такая, что каждый день мотаешься, пытаешься настроение создать.

А думаете, отрываться не хотелось? Хотелось. Поэтому я с иронией, конечно, отнеслась к тому, что кому-то это не понравилось.

Выяснилось, что это не понравилось такому количеству людей, что и письма, которые они справедливо, по их мнению, пишут с просьбой запретить меня, вырезать из всех существующих новогодних передач.

И, наверное, справедливо. Я вообще привыкла брать на себя ответственность. И разделять ее", - отметила она.

Артистка отметила, что в любой ситуации нужно оставаться человеком.

"Никто не знает, что будет, кого сорвет, кто от чего будет плакать, кто от чего смеяться. Вот только людьми нужно оставаться в любом случае. Никому не желать ни смерти, ни погибели, ни болезни. Давайте попробуем как-то вместе, все-таки вместе, и новогоднее настроение сохранить. Попробуем?" - резюмировала она.

Напомним, 20 декабря в клубе "Мутабор" Настя Ивлеева провела закрытую вечеринку с участием звезд шоу-бизнеса. Дресс-код был "голый", все гости пришли в полупрозрачных нарядах.

Мероприятие возмутило провоенных блогеров, депутатов Думы, общественников и православных активистов. Рэпера VACIO, который был на мероприятии, отправили под административный арест, обвинив в мелком хулиганстве и "ЛГБТ-пропаганде".

Позже Ивлеева извинилась за вечеринку. А Киркоров объяснился перед Песковым за участие в скандальном мероприятии.