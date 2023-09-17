"Чему это учит детей?": Нуртас Адамбай осудил популяризацию боевых видов спорта

Известный казахстанский актер Нуртас Адамбай опубликовал в Instagram пост, в котором осудил виды спорта, где люди по правилам вынуждены применять насилие в отношении друг друга.

"В последнее время я все чаще и чаще вижу в интернете ролики, где люди избивают друг друга. И это происходит не где-то в подворотне, за городом или в другом месте, где обычно криминальные элементы устраивают свои разборки. Это происходит у всех на глазах! На экранах телевизоров, в интернете, во дворцах спорта. При ярком свете софитов люди калечат друг друга под "улюлюканье" толпы.

Я сейчас пишу о боксе, MMA, UFC и других шоу и мероприятиях, где задействованы так называемые боевые виды спорта", – пишет Нуртас Адамбай.

Он задался вопросом, почему мусульмане продолжают в этом участвовать.

"Мне больно смотреть, когда два человека готовы буквально растерзать друг друга на ринге. За что? За деньги? За славу? Я не понимаю, когда люди водят на подобные бои своих детей. Чему они их учат этим? Агрессии, насилию?

Не обманывайтесь такими словами, как "Я защищаю честь страны". Во-первых, на нашу страну никто не нападает – хвала Аллаху. Во-вторых, если у вас есть намерение принести пользу Родине, то есть масса других способов, как можно это сделать дозволенным путем", – заявил актер.

Следом артист перечислил ряд профессий, где, по его словам, не надо калечить людей: врачи, ученые, строители, инженеры и другие. Адамбай отметил, что спорт – это "хорошо, но только не тогда, когда людям причиняют вред".

Напомним, в июле прошлого года актер выступил против Disney из-за ЛГБТ – так он отреагировал на новость об увеличении количества ЛГБТ-персонажей в фильмах кинокомпании. Адамбай посетовал на то, что такая пропаганда распространяется среди наших детей.

Вскоре после этого в Казахстане был отменен прокат спин-оффа "Истории игрушек" "Базза Лайтера", в котором были ЛГБТ-персонажи.

Позже Адамбай призвал отменить четвертый фильм "Тора" из-за пропаганды, по его словам, однополых отношений. Но фильм все равно вышел в казахстанский прокат.

При этом исполнитель роли келинки Сабины заявил, что его фильмы не пропагандируют ЛГБТ, так как это, по его словам, – всего лишь роль.