"Из укрытия в укрытие": казахстанский рэпер Jah Khalib заявил, что находится в Киеве

Jah Khalib. Фото: instagram.com/jahkhalib

Известный казахстанский рэпер Jah Khalib сообщил, что в эти дни находится в столице Украины - Киеве.

"Мы на месте. Мы в Киеве. Из укрытия в укрытие... Живы, здоровы, не паникуем. Никуда не едем. Украинцы я теперь не просто люблю вас, я восхищаюсь вами", - написал казахстанский исполнитель в Stories на своей странице в Instagram.

Фото: instagram.com/jahkhalib

Jah Khalib, настоящее имя Бахтияр Мамедов, стал известным в соцсетях благодаря своим романтичным трекам с запоминающейся мелодией. В 2019 году он стал лучшим музыкантом по версии пользователей "ВКонтакте". Развивая свое творчество, певец переехал из Алматы в Москву, а затем перебрался в Киев.

В 2019 году Jah Khalib рассказывал, что некоторое время жил в столице России, но Москва оказалась "не его городом".

"У меня ничего не "перло", и жизнь как-то под откос пошла", - признавался артист.

Однако с переездом в столицу Украины в жизни музыканта снова наступила белая полоса. Jah Khalib говорил, что считает Киев своей "творческой Меккой".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1958257-iz-ukrytiya-v-ukrytie-kazahstanskiy-reper-jah-khalib-zayavil-chto-nahoditsya-v-kieve/