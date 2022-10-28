Тина Канделаки показала фото израильского паспорта Собчак и обвинила ее во лжи

Тина Канделаки. Фото: instagram.com/tina_kandelaki

Российская телеведущая и журналистка Тина Канделаки опубликовала фото израильского паспорта Ксении Собчак, обвинив ее во лжи, передает NUR.KZ.

Снимок паспорта Тина опубликовала в своем Telegram-канале. Канделаки также напомнила о нескольких высказываниях Собчак, в которых та отрицала наличие у нее второго гражданства. Такие слова Ксения озвучивала в прошлом году, а также весной этого года.

При этом в паспорте указано, что он получен 20 сентября этого года.

"Просто оставлю эти фото и цитаты Ксении Анатольевны здесь: "Вам не стыдно врать? У меня никогда не было никакого другого паспорта! Ни до, ни после выборов! Это такая же ложь и клевета, как Рашатудей распространяла про Юлю и папу-разведчика. Вы на пустом месте придумываете какую то хрень!" - 10 мая 2021.

"Мир, который еще вчера был открытым и простым, стал опасным и непонятным. Особенно для нас, людей, у которых нет других паспортов, кроме российского, и нет других карточек, кроме карт российских банков, которые на сегодня уже нигде не работают", - март 2022.

"Все пишут про израильское гражданство, ну я думаю, почему мне бы не сделать пост. Нахожусь в районе Рублево-успенского шоссе. Много лет живу за городом. Место жительство не меняла. В гости приглашать не буду! Шабат шалом из Подмосковья, пошла обедать с сыном. Всем пока!" - 9 апреля 2022. Как всегда за словами - ложь и ничего более", - заявила Канделаки.

Напомним, ранее сразу два российских издания сообщили, что известная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации "Ростех".

Также появилась информация, что теледива покинула Россию.

Тем временем коммерческого директора Собчак отправили в СИЗО. Арест прокомментировала сама журналистка: по ее словам, ее коллеге "пытаются приписать вымогательство".

А накануне выяснилось, что Ксения Собчак находится в Литве как гражданка Израиля – эту информацию распространили власти прибалтийской страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1994679-tina-kandelaki-pokazala-foto-izrailskogo-pasporta-sobchak-i-obvinila-ee-vo-lzhi/