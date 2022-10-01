Сообщения о том, что Алла Пугачева продает свой замок в России за 1 млрд рублей, появились в Сети

Алла Пугачева. Фото: instagram.com/alla_orfey

В Сети стала распространяться информация о том, что Алла Пугачева продает свой замок в Подмосковье за миллиард рублей. Тем не менее официальные представители артистки пока эту информацию не подтвердили.

Информация о продаже замка Пугачевой появилась в Telegram-канале Mash.

"Алла Пугачева выставила на продажу свой легендарный замок в деревне Грязь — всего за миллиард рублей. Ради этого она и возвращалась в Россию. Плюс — забрать документы детей из школы", – пишут авторы канала.

Отмечается, что замок в Грязи, который в свое время наделал много шума в СМИ, пока никто не покупает. По словам авторов Mash, за ним временно присматривает внук Пугачевой Никита Пресняков.

При этом, как сообщает "РИА Новости", директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова заявила, что не будет комментировать информацию о том, что певица якобы выставила на продажу недвижимость в деревне Грязь.

"Я не буду ничего комментировать", – ответила Чупракова.

В официальном Instagram-аккаунте самой артистки пока о продаже замка также ничего не сказано.

Напомним, что Максима Галкина 16 сентября внесли в список иноагентов в России, так как он якобы получал финансирование из Украины за политическую деятельность. На это Пугачева попросила Минюст России внести и ее в число "иностранных агентов" из солидарности с мужем.

Также отметим, что Пугачева и Галкин уехали из России в Израиль, выразив таким образом свое несогласие с политикой России в отношении Украины. Перед новым учебным годом Примадонна все же вернулась домой вместе с детьми, но вчера российские СМИ заявили об отъезде певицы без обратного билета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1990618-soobscheniya-o-tom-chto-alla-pugacheva-prodaet-svoy-zamok-v-rossii-za-1-mlrd-rubley-poyavilis-v-seti/