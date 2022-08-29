Алла Пугачева вернулась в Москву из Израиля (видео)

Алла Пугачева и Игорь Гуляев. Фото: instagram.com/igorgulyaevofficial

Российский дизайнер Игорь Гуляев поделился в своем Instagram-аккаунте видеороликом с Аллой Пугачевой - на кадрах видно, что Примадонна находится в Москве.

Ролик удивил пользователей соцсетей и поклонников, поскольку еще в феврале Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным покинули Россию, выразив таким образом свое несогласие со спецоперацией в Украине. Пара остановилась в Израиле, а Галкин в соцсетях неоднократно довольно резко высказывался в адрес проводимой спецоперации.

Однако, судя по последнему ролику, Примадонна все же вернулась на родину - Гуляев отметил, что ролик был снят на Тверской улице в Москве.

Информацию о возвращении певицы подтвердила РИА Новости ее концертный директор.

"Приехала она давно. Концертов пока не планируем", — сказала собеседница агентства.

Между тем, по данным Telegram-канала "Только никому", есть вероятность, что артистка вернулась в Россию только для того, чтобы распродать свое имущество.

"Ходят слухи, что с финансами у семьи сейчас не все гладко. Якобы пара серьезно обсуждает продажу замка в Грязи. Вероятно, с этой целью Алла Борисовна и прилетела в Россию.

Максим, который душу вложил в строительство дома мечты, говорят, очень не хочет прощаться с этой недвижимостью. Но, возможно, это сейчас единственный способ жить заграницей, не жертвуя привычным уровнем комфорта. К тому же, семейство, по слухам, хочет купить большую виллу в Израиле", - пишет канал.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1985298-alla-pugacheva-vernulas-v-moskvu-iz-izrailya-video/