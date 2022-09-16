Путин: План спецоперации корректировке не подлежит

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Отвечая на вопросы журналистов по итогам поездки в Узбекистан, президент России Владимир Путин высказался и о "спецоперации РФ" в Украине. Его слова опубликовало издание РБК.

Как пишет издание, российский президент заявил, что работа "по достижению ключевых целей спецоперации" продолжается, и ее план изменениям не подлежит.

"Нет, план корректировке не подлежит. Генеральный штаб по ходу операции принимает оперативные решения. Что-то считается ключевым, основной целью. Основной целью является освобождение всей территории Донбасса. Эта работа продолжается, несмотря на эти попытки контрнаступления украинской армии", - заявил глава РФ.

Он добавил, что "наступательная операция" российских войск на самом Донбассе-то не прекращается, хотя и ведется "небольшим темпом".

По словам политика, в спецоперации Россия задействовала не всю армию, а "только ее контрактную часть".

"Поэтому мы и не спешим в этой части. Но большому счету, по сути своей изменений нет. Что-то Генеральный штаб считает важным, что-то — второстепенным, но основная задача остается неизменной, и она реализуется", - цитирует издание.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988264-putin-plan-spetsoperatsii-korrektirovke-ne-podlezhit/