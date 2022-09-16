Путин заявил, что Россия ценит "сбалансированную позицию" Китая по Украине
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На встрече с китайским лидером Си Цзиньпином российский президент Владимир Путин заявил, что Россия ценит "сбалансированную позицию" Китая по ситуации в Украине, передает ТАСС.
Встреча глав двух государств прошла на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде, Узбекистан.
"Высоко оцениваем сбалансированную позицию китайских друзей в связи с украинским кризисом", - сказал Путин.
Он добавил, что понимает озабоченности со стороны Китая по данному вопросу.
"Понимаем ваши вопросы и ваши озабоченности на этот счет и в ходе сегодняшней встречи, конечно, подробно разъясним и нашу позицию по этому вопросу, хотя мы и раньше об этом говорили", - сказал российский президент.
На полях саммита ШОС, который проходит с 15 по 16 сентября в Самарканде, Путин также проводит двусторонние встречи с лидерами Кыргызстана, Узбекистана, Турции и других стран.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988135-putin-zayavil-chto-rossiya-tsenit-sbalansirovannuyu-pozitsiyu-kitaya-po-ukraine/