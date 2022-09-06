"Ждет встречи с детьми": Дана Есеева рассказала, чем занимается Туребаев, находясь под арестом

Дана Есеева и Мейржан Туребаев. Фото: instagram.com/dana_yesseyeva

Казахстанская блогерша Дана Есеева прокомментировала ситуацию, связанную с ее мужем, и объяснила, почему продолжает работать, а не плачет дома. Мать пятерых детей также рассказала, чем занимается Мейржан Туребаев, находясь под арестом, передает NUR.KZ.

Тему ареста мужа Есеева затронула в своем Instagram.

"По делу Мейржана. Если я не пишу о юридических моментах и работе адвокатов, это не значит, что этого нет. Я являюсь защитником Мейржана и имею право на встречи. Это естественно, что я хожу к нему тогда, когда можно. Если не выставляю, это не значит, что мы с ним не видимся.

На вопрос "как он?" могу сказать: в основном работает над сценарием фильма. Верит в справедливость и ждет встречи с детьми. И на самый тупой вопрос о том, почему я работаю и не плачу дома, отвечу: "Не дождетесь". И еще: Мейржан жив, не забывайте об этом. Мужчины, которые возмущаются, что я не показываю свою слабость как женщина (это я мягко написала), не навязывайте мне свое, это вы так бы сделали, но не я", - высказалась Дана.

Дана Есеева и Мейржан Туребаев. Фото: instagram.com/dana_yesseyeva

Напомним, что в феврале этого года блогера Мейржана Туребаева и актера Мейирхана Шерниязова заподозрили в создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital. На тот момент следственный суд Алматы санкционировал им меру пресечения в виде залога.

Тем не менее, 20 апреля их арестовали на 10 дней, а 29 апреля продлили срок ареста на два месяца. Позже, 18 июня, арест Туребаеву и Шерниязову был продлен еще на два месяца.

Также ранее Туребаев отвечал на обвинения в создании финпирамиды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1986367-zhdet-vstrechi-s-detmi-dana-eseeva-rasskazala-chem-zanimaetsya-turebaev-nahodyas-pod-arestom/