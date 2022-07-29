"Лавочка закрыта": Айсауле Бакытбек резко отреагировала на вопрос об освобождении отца

Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Айсауле Бакытбек резко отреагировала на вопрос, касающийся освобождения ее отца. Блогерша заявила, что ненавидит "людей, которые хайпуют на таких вещах", передает NUR.KZ.

Один из пользователей соцсети спросил Айсауле в Instagram, почему она не пишет пост о том, что ее отец вышел на свободу.

"Написать, чтобы что? Чтобы удовлетворить излишнее любопытство совершенно чужих и незнакомых мне людей? Чтобы вы подумали: "О, какая она хорошая", и кайфанули, что моя жизнь не идеальна и у вас все не так уж плохо? Или зачем?" - ответила ему в комментариях блогерша.

Она также обратилась к своим подписчикам.

"Давайте лучше сразу вот так, чтобы раз и навсегда. Ненавижу людей, которые хайпуют на таких вещах, и не дай Бог такой стать. Спасибки, лавочка закрыта", - высказалась Бакытбек.

Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Напомним, накануне Бахытбек Есентаев вышел на свободу досрочно.

В начале июля стало известно, что он попросил об условно-досрочном освобождении. Суд удовлетворил его ходатайство. Позже сама Баян Алагузова высказалась об УДО экс-супруга.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1980779-lavochka-zakryta-aysaule-bakytbek-rezko-otreagirovala-na-vopros-ob-osvobozhdenii-ottsa/