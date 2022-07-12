Баян Алагузова высказалась об условно-досрочном освобождении бывшего мужа

Баян Максаткызы. Фото: instagram.com/bayanmaxatkyzy

Баян Максаткызы высказалась об условно-досрочном освобождении своего экс-супруга Бахытбека Есентаева. Продюсер заявила, что рада этому и искренне желает ему здоровья, передает NUR.KZ.

Ранее стало известно, что Бахытбек Есентаев выйдет на свободу досрочно. Эту новость его бывшая супруга прокомментировала в своем Instagram.

Продюсер отметила, что нынешний год стал для нее важным из-за нескольких событий.

"Родилась внучка, мой фильм о бытовом насилии продолжает триумфально шагать по миру, справедливость по отношению к моему нынешнему супругу восторжествовала. И вот сегодня стало известно об условно-досрочном освобождении бывшего супруга Бахытбека Есентаева", - написала она.

По словам Баян Алагузовой, месяц назад она сама по просьбе Есентаева подписала ходатайство о том, что не против его освобождения.

"Суд удовлетворил мою просьбу, и совсем скоро он выйдет на свободу. Я очень рада и искренне желаю ему здоровья и всего самого наилучшего! Ради себя, ради моей семьи, ради моих детей и внуков! Благодарю Всевышнего!" - заявила продюсер.

Напомним, Бахытбек Есентаев в ноябре 2016 года был приговорен к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима за то, что нанес несколько ножевых ранений своей экс-супруге Баян Максаткызы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1978055-bayan-alaguzova-vyskazalas-ob-uslovno-dosrochnom-osvobozhdenii-byvshego-muzha/