Бывший муж Баян Максаткызы попросил о досрочном освобождении

Бахытбек Есентаев. Фото: соцсети

Бизнесмен Бахытбек Есентаев, бывший супруг известного продюсера Баян Максаткызы, подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщили в Алматинском областном суде, передает Sputnik Казахстан.

"Ходатайство поступило в Капшагайский городской суд. Рассмотрение назначено на 11 июля", - пояснили изданию в суде.

Напомним, Бахытбек Есентаев в ноябре 2016 года был приговорен к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима за то, что нанес несколько ножевых ранений своей теперь уже экс-супруге Баян Максаткызы.

В июле 2017 года в учреждении ЛА 155/8 рассказали, как он отбывает свой срок. Отмечалось, что распорядок дня у заключенных расписан по минутам: в шесть утра подъем, зарядка и завтрак. Затем осужденных отправляют на работу, но те, кто не хочет или не может работать, остаются в отряде. К числу последних относился и Бахытбек Есентаев.

Также стало известно, что он отбывает наказание на общих условиях, без каких-либо привилегий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977033-byvshiy-muzh-bayan-maksatkyzy-poprosil-o-dosrochnom-osvobozhdenii/