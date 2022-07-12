Бахытбек Есентаев выйдет на свободу досрочно

Бахытбек Есентаев. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Рассмотрено ходатайство Бахытбека Есентаева об условно-досрочном освобождении. Постановлением Капшагайского городского суда от 12 июля оно было удовлетворено. Об этом сообщает Алматинский областной суд на своей официальной странице в Facebook.

Отмечается, что по приговору Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматинской области от 3 ноября 2016 года Бахытбек Есентаев был осужден за покушение на убийство (ч.3 ст.24, ч.1 ст.99 УК РК) к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

"Отбывая наказание, Есентаев обратился в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении. Прокурор просил ходатайство осужденного удовлетворить", - сообщили в Алматинском областном суде.

Здесь добавили, что осужденный и его адвокат ходатайство поддержали в полном объеме.

При этом потерпевшая Баян Алагузова и ее представитель также согласились с условно-досрочным освобождением Есентаева.

В суде пояснили, что за время отбывания наказания осужденный имеет 11 поощрений, 1 погашенное взыскание, отбыл одну вторую часть наказания, то есть 6 лет 1 месяц и 2 дня, имеет третью положительную степень поведения.

"Общественную опасность совершенного преступления осознал и раскаивается в содеянном.

По приговору суда взысканные процессуальные издержки на сумму 756 269 тенге погасил в добровольном порядке.

Постановлением Капшагайского городского суда от 12 июля 2022 года ходатайство осужденного Есентаева об условно-досрочном освобождении удовлетворено", - говорится в сообщении.

Постановление пока не вступило в законную силу.

Напомним, Бахытбек Есентаев в ноябре 2016 года был приговорен к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима за то, что нанес несколько ножевых ранений своей экс-супруге Баян Алагузовой.

Недавно стало известно, что он попросил об условно-досрочном освобождении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978011-bahytbek-esentaev-vyydet-na-svobodu-dosrochno/