Бахытбек Есентаев вышел на свободу досрочно (видео)

Бахытбек Есентаев. Фото: instagram.com/nagima.yessentayeva

Бывший супруг телеведущей Баян Алагузовой, Бахытбек Есентаев, досрочно вышел на свободу. Об этом сообщила его младшая сестра Нагима в Stories на своей странице в Instagram.

Женщина запечатлела, как ее старший брат покидает территорию колонии. Его при этом сопровождает целый кортеж.

Есентаев отбыл одну вторую часть наказания, то есть 6 лет и чуть более 1 месяца. Всего ему было назначено 9 лет лишения свободы колонии строгого режима.

Напомним, Бахытбек Есентаев был осужден еще в ноябре 2016 года – за то, что нанес несколько ножевых ранений своей экс-супруге Баян Алагузовой.

В начале июля стало известно, что он попросил об условно-досрочном освобождении. Суд удовлетворил его ходатайство.

Позже сама Баян Алагузова высказалась об УДО экс-супруга.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980719-bahytbek-esentaev-vyshel-na-svobodu-dosrochno-video/