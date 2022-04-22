Моргенштерн выложил странное видео и попросил найти ему реабилитационный центр

Алишер Моргенштерн. Фото: instagram.com/morgen_shtern

Алишер Моргенштерн, расставшийся с Диларой, попросил подыскать ему реабилитационный центр. Он также опубликовал непонятные таблетки, алкоголь и показал видео, на котором странно закатывает глаза, передает NUR.KZ.

В своем Instagram эпатажный музыкальный исполнитель выложил несколько видео, на которых его поведение сложно назвать адекватным. К примеру, Моргенштерн на кадрах странно закатывает глаза и замирает, издает непонятные звуки, а также нецензурно ругает своих подписчиков.

При этом певец сообщил, что через четыре часа у него намечаются съемки клипа, на которые он, по всей видимости, опоздает.

Кроме того, рэпер опубликовал фото непонятных таблеток, а также бутылку алкоголя.

А в своем Telegram-канале Алишер попросил помочь ему подыскать хороший реабилитационный центр. Фанаты выразили обеспокоенность состоянием артиста.

"Алишер, надеюсь с тобой все хорошо", "Алишерка, бросай бухать, подумай о маме, она тебя любит по-настоящему, без тебя ей будет нереально тяжко", "Думаю, наш дорогой Алишер скажет, что уходит совсем отовсюду. Связано ли это с депрессией после развода или нет - не нам решать", - прокомментировали они.

Напомним, ранее стало известно, что Моргенштерн и Дилара расстались после полугода брака. После этого музыкальный исполнитель уехал в Израиль.

После этого Моргенштерн растрогал соцсети своим приездом к больному мальчику и помощью ему. А Дилара высказалась о разделе имущества с бывшим мужем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1966255-morgenshtern-vylozhil-strannoe-video-i-poprosil-nayti-emu-reabilitatsionnyy-tsentr/