Расставшийся с женой Моргенштерн уехал в Израиль (фото)

Моргенштерн. Фото: instagram.com/morgen_shtern

Российский рэпер Моргенштерн, о разводе которого стало недавно известно, покинул Дубай и уехал в Израиль. Он опубликовал фотографии из своего нового места пребывания, передает NUR.KZ.

Слухи о том, что Моргенштерн решил переехать в Израиль, пройдя процедуру репатриации, ходят в Сети уже несколько дней.

А теперь в Instagram певца появились его фотографии из Тель-Авива. Пока непонятно, временная ли это поездка или Алишер выбрал город для своего постоянного местожительства.

"Молодой в старом городе", - написал эпатажный музыкальный исполнитель, выложив серию новых фотографий.

Незадолго до своего отъезда в Израиль рэпер выпустил новый трек "Селяви", в котором заявил, что "надо прощаться" и "рок-звезда не может быть хорошим мужем". Позднее оказалось, что песня была, по всей видимости, посвящена разводу с Диларой.

Поклонники отреагировали на весть об их расставании с огорчением.

Напомним, ранее стало известно, что поженившиеся полгода назад Моргенштерн и Дилара развелись. О расставании сообщила сама девушка, заявив, что их отношения дали трещину сразу после свадьбы. По словам Дилары, они с мужем "погрязли в рутине быта" и "всего за пару месяцев весь огонь, который горел, потух".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1964790-rasstavshiysya-s-zhenoy-morgenshtern-uehal-v-izrail-foto/