"Мы погрязли в рутине быта": поженившиеся полгода назад Моргенштерн и Дилара развелись (видео)

Моргенштерн и Дилара. Фото: instagram.com/morgen_shtern

Рэпер Алишер Моргенштерн и Дилара Зинатуллина, поженившиеся чуть более полугода назад, развелись. О расставании сообщила сама девушка, заявив, что их отношения дали трещину сразу после свадьбы, передает NUR.KZ.

Такую печальную для фанатов новость Дилара сообщила на своем Youtube-канале, назвав Моргенштерна бывшим мужем.

"Мы действительно приняли решение, что всю эту историю пора наконец заканчивать. Не подумайте, я ни в коем случае не хочу высказываться о нем плохо и я не хочу сказать, что считаю его плохим человеком или плохим мужем. Нет, просто, как бы банально это ни звучало, мы просто не сошлись характерами. И мы поняли, что больше не можем находиться в таких тесных и близких отношениях. Свадьба, именно после свадьбы наши отношения дали трещину. Чем между нами меньше расстояние, не обязательно физически, тем дальше мы друг от друга становимся", - объяснила экс-супруга музыканта.

Девушка также заявила, что семью невозможно построить на одном только романтическом и физическом влечении.

"На самом деле это максимально умный человек, на мой взгляд. Он очень много читает, очень много изучает, он впитывает очень много информации просто как губка", - отозвалась о бывшем избраннике Дилара.

Она поблагодарила Алишера за сказку, которую он ей устроил.

По словам блогерши, к свадьбе они готовились три недели.

"После свадьбы, наверное, начался худший период наших отношений. Не знаю, не могу сказать точную причину. Наверное, брак - это просто не для нас история. Вы можете понаставить нам кучу диагнозов, отправить к психологам, психиатрам, сказать, что у нас есть не проработаны детские травмы и вот это все остальное - мне все равно. Но в какой-то момент после свадьбы все потухло", - призналась девушка.

Она отметила, что раньше они с Моргенштерном никогда не скучали друг с другом.

"У нас были разлуки, были яркие встречи, были обиды, была страсть, были скандалы. Я не знаю, наверное, многие из вас и месяца не смогли бы пробыть в таких отношениях, но мы жили в них годами. И именно это делало нас счастливыми. После свадьбы мы погрязли в рутине быта и повседневности.

Даже стыдно признаваться, но все, что мы делали — это ели, спали, играли в игры на компьютере. Поначалу это было прикольно и даже моментами мило, но впоследствии это повлекло за собой апатию, раздражительность, а вылезти из этого мы уже не смогли. Какие-то непонятные ссоры по мелочам, это все очень сильно накаляло обстановку. И мы просто не выдержали этот период притирки", - констатировала блогерша.

По словам Дилары, "всего за пару месяцев весь огонь, который горел, потух".

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Напомним, Моргенштерн и Дилара поженились в конце августа прошлого года. Мы также рассказывали, как необычно прошла их свадьба. В феврале пара сделала неожиданное заявление о разводе, но многие не восприняли его всерьез.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1964354-my-pogryazli-v-rutine-byta-pozhenivshiesya-polgoda-nazad-morgenshtern-i-dilara-razvelis-video/