"Это не было целью": Дилара высказалась о разделе имущества с Моргенштерном

Дилара. Фото: instagram.com/influesii

Дилара Зинатуллина высказалась о разделе имущества со своим бывшим супругом Алишером Моргенштерном. Девушка заявила, что не вынесла ничего материального из их брака, хотя могла бы, передает NUR.KZ.

В своем Instagram бывшая жена рэпера высказалась в адрес изданий, которые начали рассуждать о том, что экс-супруги будут делить имущество и на что может претендовать Дилара после развода с известным артистом.

"Я привыкла к разному высеру от СМИ. Но это еще что такое?" - возмутилась блогерша.

Story Дилары. Скрин: instagram.com/influesii

"Забавно, что вы все еще думаете, что я хочу на нем навариться. Из этого брака я ничего материального не вынесла, хотя могла бы. Просто потому что это не было целью и я сама зарабатываю достаточно", - заявила она.

Story Дилары. Скрин: instagram.com/influesii

"Стоит делу коснуться денег, то в людях просыпается непонятно кто. Тот, кто начинает сравнивать "раздел имущества" с подарками. Боже, ахаха, поимела с него свой салон и тачку с бабками с прошлогоднего дня рождения.

Да, мне дарят подарки, как и всем девушкам дарят подарки их ухажеры пропорционально своим возможностям. У нас вот есть возможность машину подарить или кругленькую сумму и что дальше?" - выразила свое негодование в Telegram-канале Дилара.

Напомним, рэпер Алишер Моргенштерн и Дилара Зинатуллина, поженившиеся чуть более полугода назад, решили развестись.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1965138-eto-ne-bylo-tselyu-dilara-vyskazalas-o-razdele-imuschestva-s-morgenshternom/