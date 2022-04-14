"Аж слезы на глазах": Моргенштерн растрогал соцсети помощью больному ребенку (фото, видео)

Моргенштерн и Саша Чижиченко. Фото: instagram.com/sasha2014j

Эпатажный рэпер Алишер Моргенштерн растрогал соцсети своим приездом к больному мальчику и помощью ему. Пользователи Интернета признались, что очень зауважали певца после такого поступка, передает NUR.KZ.

На своей странице музыкальный исполнитель никак не афишировал свое доброе дело. О произошедшем в Instagram рассказала мама маленького Саши Чижиченко, который страдает от генетического заболевания и проходит лечение в Израиле.

"Главная мечта Саши - это вернуться домой. Но есть еще одна мечта. Саша полгода назад говорил: "Вот бы встретить в Москве Моргенштерна". И сейчас, когда он увидел в Интернете, что Моргенштерн прилетает с концертом в Тель-Авив, Израиль, Саша только об этом и говорит: "Вот бы здорово было, если бы он ко мне приехал познакомиться, я ему испек бы сам пирог". Мечта нереальная, но вдруг Моргенштерн заметит и приедет в Иерусалим в клинику Хадасса и сбудется мечта ребенка", - написала женщина несколько дней назад.

Увидевший сообщение в соцсети Моргенштерн действительно приехал к ребенку, а заодно привез ему подарки и поиграл с ним.

"Алишер, огромное спасибо, что вы исполнили мечту Саши. Я вам очень благодарна. Верю, что эта встреча Саше даст стимул и он будет бороться и победит свою болезнь. Ведь теперь он знает, что даже невозможные мечты исполняются. Саша сказал: "Эта встреча была очень классной". Я тоже очень рада, что мы познакомились. Было очень приятно. Спасибо", - высказалась мать Саши.

Пользователей соцсети растрогал поступок рэпера.

"Это так классно, аж слезы на глазах. Так классно, что Алишер не прошел мимо", "Это правда невероятно! Алишер вырос в мох глазах до небес! Невероятная сила в этом поступке, которая придаст Саньку веры в свою победу!", "Ну, прям зауважала Алишера. Спасибо. Мечты сбываются", "А ведь Алишер реально помогает, тут только восхищаться", "Как здорово! Вот это настоящий поступок!" - восхитились они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1964948-azh-slezy-na-glazah-morgenshtern-rastrogal-sotsseti-pomoschyu-bolnomu-rebenku-foto-video/