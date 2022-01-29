6 самых абсурдных скандалов, в которых Волочкова участвовала за последние годы

Анастасия Волочкова. Фото: instagram.com/volochkova_art

Анастасия Волочкова по праву носит титул самой известной российской балерины, однако достигнут он был больше не из-за профессиональных умений, а из-за постоянных конфликтов и скандалов, в которых оказывается звезда.

Как пишет Life.ru, за годы карьеры Волочкова прошла через множество скандалов различной степени обсуждаемости. Издание предложило вспомнить самые громкие из них.

Скандал в самолете

Еще недавно Волочкова вместе с возлюбленным отдыхали на Мальдивах, однако на обратном пути в самолете, в котором летела балерина, произошел скандал.

Звезда отказалась надевать маску на борту, из-за чего в аэропорту Шереметьево ее уже встречали полицейские. Вскоре пару отпустили, однако теперь балерина планирует подать в суд на стюарда, который, по ее мнению, и стал зачинщиком скандала.

Фотографии под елкой

В конце лета - начале осени минувшего года кто-то из соседей сфотографировал балерину, пока она справляла нужду под деревом у себя на участке.

Отрицать, что это она, балерина не стала, однако заявила, что имеет право заниматься чем угодно на своем участке, а позже запустила целый флешмоб, призывая фанатов и коллег справлять нужду на природе.

Скандалу в итоге посвятили несколько ток-шоу.

"Абсолютное быдло"

В феврале 2019 года Волочкова стала участницей ТВ-шоу "Звезды сошлись", в ходе которого поругалась с актрисой Юлией Рутберг из-за разных взглядов на тату.

Все дело в том, что балерина резко раскритиковала внешний вид племянницы Александра Маршала и ее молодого человека, чуть ли не полностью покрытого татуировками.

"Мы с вами сейчас, отчасти некоторые, ведем себя как абсолютное быдло", - сказала тогда Рутберг.

Анастасия терпеть такое отношение не стала.

"Больше хотите мне судилище устроить, чем я ребятам. Милая моя, я Вам что, кукла, что ли?", - парировала Волочкова.

Тем не менее, позже дива заявила, что программа получилась веселой и она "искренне смеялась".

Наводнение в Амурской области

Летом 2013 года во время гастролей звезда приехала в Амурскую область, где за несколько дней до этого произошло крупное наводнение. Волочкова приехала и дала благотворительный концерт, однако фотографии, которые выложила в соцсети, спровоцировали скандал.

Из-за кадра из ковша экскаватора пользователи массово обвиняли балерину в пиаре на трагедии.

"Я приехала сюда с доброй миссией. А всем этим "писателям" хочется пожелать любви и добра. У них будто нет ничего светлого в жизни", - ответила тогда балерина.

Ссора с Ксенией Собчак

Отношения балерины и светской львицы никогда не были простыми. Один из самых громких конфликтов между ними произошел в 2012 году.

Тогда Волочкова заявила, что ей звонил Навальный с требованиями извиниться перед Собчак. Далее в соцсетях балерина заявила, якобы ей позвонила пьяная Собчак и призналась, что звонок "Навального" подстроила она.

Пользователи Сети не поверили Волочковой, так как выяснилось, что Ксения в момент "звонка" была на мероприятии и не могла ничего подстроить. В итоге оказалось, что над балериной подшутили телефонные пранкеры.

Эротическая фотосессия на Мальдивах

Фотография обнаженной Волочковой на Мальдивах была сделана аж 11 лет назад - в начале 2011 года. Несмотря на это, снимок вызвал такой большой резонанс, что его вспоминают до сих пор.

Тогда Анастасию исключили из партии "Единая Россия" за непристойное поведение, медики публично обсуждали ее психологическое здоровье.

Тем не менее, с тех пор звезда так часто делится обнаженными фото, что теперь такой контент уже перестал быть удивительным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1952135-6-samyh-absurdnyh-skandalov-v-kotoryh-volochkova-uchastvovala-za-poslednie-gody/