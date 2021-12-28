"Хотелось бы, чтобы человека не мочили": Билан о скандале с пьяным выступлением в Казахстане (видео)

Дима Билан. Кадр видео: Youtube/Осторожно: Собчак

Дима Билан высказался о скандале со своим пьяным выступлением на свадьбе в Казахстане. Он отметил, что у молодоженов к нему не было претензий - они больше были недовольны тем, кто выложил видео с его участием в соцсети. Певец также заявил, что ему "хотелось бы, чтобы человека не мочили", передает NUR.KZ.

Ранее в Сети появились кадры выступления Димы Билана на свадьбе в Казахстане. Ролики выложил блогер Биржан Ашим в своем Instagram. Автор сообщил, что Билан выступал в нетрезвом виде. Позже Билан объяснил свое выступление на свадьбе. Собчак встала на его защиту после скандала, а Биржан Ашим извинился перед Димой Биланом за видео с пьяным выступлением.

В интервью на шоу "Осторожно: Собчак" Билан прокомментировал тот инцидент.

"Я позвонил, когда улетел в Москву, невесте позвонил. Они сказали: "Конечно, Дим, все было хорошо, все классно, нормально". Они больше были недовольны вот этим парнем, который был у них в гостях. Невеста сказал: "Дим, да послушай, мы все понимаем, мы все люди", - рассказал он о реакции молодоженов на произошедшее.

Певец также поделился своими мыслями в отношении Ашимова.

"Я не люблю, когда не обращают внимания на проблему, но и когда закидывают и начинают мочковать сильно все, мне сразу становится человека жалко. Вот у меня... я не знаю, как это объяснить. Есть какая-то точка, до которой хотелось бы, чтобы человека не мочили. С детства я переходил из класса в класс, из школы в школу, у меня была такая история - я всегда защищал слабого. Всегда", - заявил Дима.

Тому факту, что позже Ашимов удалил видео и принес свои извинения Билану, артист тоже дал свою оценку.

"Молодец. Значит все-таки воспитание присутствует", - констатировал музыкант.

Напомним, Билан признался в третьей степени алкоголизма.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1948887-hotelos-by-chtoby-cheloveka-ne-mochili-bilan-o-skandale-s-pyanym-vystupleniem-v-kazahstane-video/