Асель Садвакасова переехала из США в Индонезию и показала свой роскошный дом на Бали (видео)

Казахстанская актриса, продюсер и певица Асель Садвакасова провела рум-тур по своему роскошному дому на Бали, куда с недавних пор переехала из США, передает NUR.KZ.

Асель Садвакасова вновь вернулась в Индонезию, где уже жила какое-то время раньше. Она показала свой уютный дом на Бали, видео Асель разместила в сторис Instagram.

Сначала она продемонстрировала красивый и большой двор с бассейном.

"Еще ни разу не купалась в бассейне. Один интересный факт - я вообще практически не плаваю в бассейнах и в принципе редко плаваю в море", - рассказала она.

Затем она показала основную комнату, где больше всего находится.

"На фоне как обычно звучат мои мантры, чисто мой балийский вайб... Вообще для меня очень важно большое светлое пространство, потому что дома я провожу очень много времени, кто меня близко знает, это подтвердит", - сказала Асель.

После актриса показала спальню, из панорамного окна которой открывается прекрасный вид во двор.

"Вот с таким красивым видом я просыпаюсь каждое утро. Здесь прям восходит солнце", - продолжила она.

Напомним, в ноябре Асель Садвакасова объявила о разводе с мужем. А после улетела в США, где жила несколько месяцев и отметила день рождения на яхте в Майами. После актриса заявила, что "перезагрузилась" и готова приступить к работе.