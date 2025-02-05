"Я круто перезагрузилась": Асель Садвакасова призналась, что готова приступить к работе после развода

Казахстанская актриса и продюсер Асель Садвакасова, которая находится в США, призналась, что готова приступить к работе, получив "перезагрузку" после развода и кризиса, передает NUR.KZ.

Несколькими днями ранее Асель Садвакасова отметила 40-летие на яхте в Майами. Актриса рассказала, что хотела побыть в кругу друзей, отпраздновать просто и без пафоса.

Сторис Асель Садвакасовой. Скриншот: instagram.com/asselsadvakassova

Звезда фильмов "Келинка тоже человек" и "Замуж в 30" заявила, что настало время действий.

"Ну что, мои любимые, могу сказать, что период развода, кризисы и день рождения благополучно завершились и пора возвращаться к любимой работе", - написала Асель.

Она добавила, что уже полна идей и вдохновения.

"Ох, как я круто перезагрузилась! У меня столько вдохновения и энергии творить что-то новое", - отметила она.

Ранее расставшаяся с мужем Асель Садвакасова рассказала, как преодолела страх одиночества.