"Я круто перезагрузилась": Асель Садвакасова призналась, что готова приступить к работе после развода
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Казахстанская актриса и продюсер Асель Садвакасова, которая находится в США, призналась, что готова приступить к работе, получив "перезагрузку" после развода и кризиса, передает NUR.KZ.
Несколькими днями ранее Асель Садвакасова отметила 40-летие на яхте в Майами. Актриса рассказала, что хотела побыть в кругу друзей, отпраздновать просто и без пафоса.
Звезда фильмов "Келинка тоже человек" и "Замуж в 30" заявила, что настало время действий.
"Ну что, мои любимые, могу сказать, что период развода, кризисы и день рождения благополучно завершились и пора возвращаться к любимой работе", - написала Асель.
Она добавила, что уже полна идей и вдохновения.
"Ох, как я круто перезагрузилась! У меня столько вдохновения и энергии творить что-то новое", - отметила она.
Ранее расставшаяся с мужем Асель Садвакасова рассказала, как преодолела страх одиночества.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2218044-ya-kruto-perezagruzilas-asel-sadvakasova-priznalas-chto-gotova-pristupit-k-rabote-posle-razvoda/