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Асель Садвакасова показала, как живет в США после развода с мужем (видео)

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Асель Садвакасова
Асель Садвакасова. Фото: instagram.com/asselsadvakassova

Казахстанская актриса и продюсер Асель Садвакасова, звезда фильмов "Келинка тоже человек", "5 причин не влюбиться в казаха", показала, как походят ее будни в Майами после развода, передает NUR.KZ.

"Моя рутина в Майами", - подписала Асель короткий ролик, который выложила в своем блоге в Instagram.

Асель живет в светлой и уютной квартире с панорамными окнами с видом на Атлантический океан. Она показала, как проходит ее день - от подъема и занятий йогой, похода в тренажерный зал, освежающего душа, полезного завтрака и ухода за собой до выхода на улицу по делам.

"Красиво, гармонично", "Хорошего дня и прекрасного настроения! Пусть мечты сбываются", "Единственный блогер мой любимый, без всяких понтов, очень нежная", "Какая красота, хоть с мужем, хоть без мужа - но это кайф, шик", "Какая вы прекрасная, тоже мечтаю жить в гармонии с собой", - отметили в соцсети.

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Напомним, Асель Садвакасова сообщила о разводе с мужем, что стало неожиданной новостью для ее фанатов. Она также поделилась своими чувствами и рассказала, как пережила расставание с любимым человеком. Муж Асель назвал причину распада их недолгого союза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2197142-asel-sadvakasova-pokazala-kak-zhivet-v-ssha-posle-razvoda-s-muzhem-video/

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