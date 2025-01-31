"Я получилась славная": Асель Садвакасова отмечает 40-летний юбилей
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Казахстанская актриса и продюсер Асель Садвакасова, улетевшая в США после развода, отмечает сегодня, 31 января, свое 40-летие. Она заявила, что начинает новую главу жизни, передает NUR.KZ.
Асель рассказала, что очень любит свой день рождения и каждый год ждет с трепетом эту дату. Этот день рождения Садвакасова ждала с особым чувством - ей исполнилось 40 лет.
"Я в предвкушении и приятном волнении вступаю в новую главу моей жизни.
Впервые нет никаких ожиданий и конкретных целей, а открывается большое доверие к самой себе, своей жизни, Богу, миру, людям.
Внутри меня огромная благодарность, что я есть в этом мире - любимому Всевышнему, любимым маме и папе - я, правда, получилась славная", - написала Асель.
Именинница поблагодарила всех любимых людей и своих подписчиков в Instagram. Асель призналась, что считает себя счастливым человеком.
"Буду весь день получать поздравления и читать внимательно каждое ваше пожелание, пропускать через сердце и верю, что все самое доброе сбудется. И пусть каждое ваше пожелание вернется вам в миллион раз больше. Давайте праздновать жизнь", - резюмировала она.
Фанаты и коллеги поздравили Асель с днем рождения и оставили ей много теплых пожеланий в комментариях под публикацией.
Ранее расставшаяся с мужем Асель Садвакасова рассказала, как преодолела страх одиночества.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2216807-ya-poluchilas-slavnaya-asel-sadvakasova-otmechaet-40-letniy-yubiley/