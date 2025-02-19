Жулдыз Абдукаримова рассказала, как получила жизненный урок и "отфильтровала" свое окружение
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Казахстанская актриса театра и кино Жулдыз Абдукаримова сообщила поклонникам хорошую новость - ее вопрос, по которому она обращалась в суд, решился, передает NUR.KZ.
Прошлой осенью супруга популярного певца Кайрата Нуртаса заявила о том, что ее обманул близкий человек. Она намеревалась обратиться в суд, что и сделала.
Жулдыз поблагодарила всех, кто поддержал ее в трудный момент и рассказала, что ее вопрос решился.
"Для меня этот вопрос закрыт. То, что принадлежало мне и моим детям, возвращено", - рассказала она.
Актриса призналась, что эта ситуация стала для нее жизненным уроком.
"Люди, которые были мне близки, исчезли в один момент, были и те, кто ради "галочки" писали холодные СМС и спрашивал, какая нужна помощь, но оставались рядом те, кто молча делал все, что в их силах. Таким образом, люди из моего окружения прошли через "фильтр", - призналась она.
Жулдыз заявила, что больше не хочет возвращаться к этой теме.
Ранее мы писали, что Жулдыз Абдукаримова пожаловалась на состояние здоровья. Она отметила, что 2024 год был для нее полон испытаний. После ее публичных признаний Кайрата Нуртаса атаковали хейтеры.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2221997-zhuldyz-abdukarimova-rasskazala-kak-poluchila-zhiznennyy-urok-i-lishilas-blizkih-druzey/