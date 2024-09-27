Жулдыз Абдукаримова заявила о намерении судиться с человеком, обманувшим ее

Казахстанская актриса Жулдыз Абдукаримова сообщила, что будет подавать в суд на человека, который, по ее словам, обманул ее - ранее звезда хотела попробовать договориться, передает NUR.KZ.

"Суд будет", - об этом Абдукаримова сообщила в Instagram-сторис. Накануне, когда актриса впервые рассказала подписчикам блога о сложившейся ситуации, она утверждала, что сначала попробует договориться с обидчиком без суда - судя по всему, не получилось.

Теперь у Жулдыз появился другой страх.

"Мои защитники нервничают. Та сторона пытается повлиять на суд, подключая связи, знакомых и родственников", - написала она.

Абдукаримова до сих пор не раскрыла личность человека, с которым она планирует судиться, а также не рассказала, как именно он ее обманул. Она намерена сделать это сегодня, опубликовав расширенный пост в соцсети.

"Всю информацию я опубликую, полностью проверив ее с юристами. Попыталась рассказать все детали. Я хочу, чтобы мои читатели знали всю информацию. Благодарю за поддержку", - заключила Жулдыз.

Сторис Жулдыз Абдукаримовой. Скрин: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Напомню, накануне мы писали о том, что Жулдыз Абдукаримова рассказала, как 3-4 года назад близкий ей человек "забрал у нее все, что было". По словам актрисы, он втерся к ней в доверие, а потом убедил ее подписать некоторые документы.