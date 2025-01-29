"Пережила много испытаний": Жулдыз Абдукаримова пожаловалась на состояние здоровья

Казахстанская актриса театра и кино Жулдыз Абдукаримова, супруга популярного певца Кайрата Нуртаса, рассказала, что 2024 год был для нее полон испытаний, передает NUR.KZ.

Напомним, минувшей осенью Жулдыз Абдукаримова заявила о том, что ее обманул близкий человек и, по ее словам, она подписала кое-какие документы и лишилась "всего, что у нее было". Чуть позже актриса рассказала, что намерена обратиться в суд.

Жулдыз опубликовала новый пост, в котором поведала, что случившееся сильно повлияло на состояние ее здоровья.

"Ночью еле доехала до больницы. Судебный процесс выбил меня из колеи. В 2024 году я пережила много испытаний. Старалась не показывать никому, не плакать и не жаловаться", - призналась Жулдыз.

Абдукаримова отметила, что она и ее дети устали скитаться по съемным квартирам.

"Я думала, что летом 2022 года обрету дом", - заявила она.

Жулдыз призналась, что, решая эту проблему, подорвала свое здоровье, доктор ей заявил о необходимости лечь в больницу, но она не могла оставить детей без присмотра и предпочла лечиться в дневном стационаре.

Однако ей пришлось позвать сестру из Алматы и все же лечь в больницу. По ее словам, она была вынуждена остановить все съемки и проекты, это повлияло и на финансовое положение семьи.

"Посмотрите на второе фото, когда мы выехали из своей квартиры, мои дети были еще малы", - отметила она.