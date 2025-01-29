Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Пережила много испытаний": Жулдыз Абдукаримова пожаловалась на состояние здоровья

Опубликовано:

Жулдыз Абдукаримова
Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Казахстанская актриса театра и кино Жулдыз Абдукаримова, супруга популярного певца Кайрата Нуртаса, рассказала, что 2024 год был для нее полон испытаний, передает NUR.KZ.

Напомним, минувшей осенью Жулдыз Абдукаримова заявила о том, что ее обманул близкий человек и, по ее словам, она подписала кое-какие документы и лишилась "всего, что у нее было". Чуть позже актриса рассказала, что намерена обратиться в суд.

Жулдыз опубликовала новый пост, в котором поведала, что случившееся сильно повлияло на состояние ее здоровья.

"Ночью еле доехала до больницы. Судебный процесс выбил меня из колеи. В 2024 году я пережила много испытаний. Старалась не показывать никому, не плакать и не жаловаться", - призналась Жулдыз.

Абдукаримова отметила, что она и ее дети устали скитаться по съемным квартирам.

"Я думала, что летом 2022 года обрету дом", - заявила она.

Жулдыз призналась, что, решая эту проблему, подорвала свое здоровье, доктор ей заявил о необходимости лечь в больницу, но она не могла оставить детей без присмотра и предпочла лечиться в дневном стационаре.

Однако ей пришлось позвать сестру из Алматы и все же лечь в больницу. По ее словам, она была вынуждена остановить все съемки и проекты, это повлияло и на финансовое положение семьи.

"Посмотрите на второе фото, когда мы выехали из своей квартиры, мои дети были еще малы", - отметила она.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2216085-perezhila-mnogo-ispytaniy-zhuldyz-abdukarimova-pozhalovalas-na-sostoyanie-zdorovya/