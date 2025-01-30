Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Чем снимать квартиру, лучше купить свою": Кайрата Нуртаса атаковали хейтеры после признаний его жены

Опубликовано:

Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова
Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Кайрат Нуртас, звезда отечественного шоу-бизнеса, поделился новой публикацией в соцсети и нарвался на атаку хейтеров после откровений его жены Жулдыз Абдукаримовой, передает NUR.KZ.

Кайрат Нуртас показал видео со своего очередного выступления. Фанаты вновь восхитились кумиром, а хейтеры набросились с упреками после откровений актрисы Жулдыз Абдукаримовой - жена певца рассказала, что устала жить в съемной квартире с детьми.

"Оказывается, у твоей семьи нет своего дома, почему не купишь им?", "Почему не построит коттедж детям? Он ведь известный певец", "Чем платить за аренду квартиры, лучше купить свою", - высказались комментаторы.

Но верные поклонники встали на защиту певца и вновь восхитились им.

"Кайрат Нуртас - легенда", "Какой же у него голос!", "Мать его детей лишилась квартиры, которую он купил. Теперь он снимает им жилье", "Его личная жизнь не должна вас волновать, а только его песни", - заявили фанаты.

Ранее мама Кайрата Нуртаса рассказывала, что он снимает семье квартиру за миллион тенге в месяц.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2216496-chem-snimat-kvartiru-luchshe-kupit-svoyu-kayrata-nurtasa-atakovali-heytery-posle-priznaniy-ego-zheny/