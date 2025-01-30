"Чем снимать квартиру, лучше купить свою": Кайрата Нуртаса атаковали хейтеры после признаний его жены

Кайрат Нуртас, звезда отечественного шоу-бизнеса, поделился новой публикацией в соцсети и нарвался на атаку хейтеров после откровений его жены Жулдыз Абдукаримовой, передает NUR.KZ.

Кайрат Нуртас показал видео со своего очередного выступления. Фанаты вновь восхитились кумиром, а хейтеры набросились с упреками после откровений актрисы Жулдыз Абдукаримовой - жена певца рассказала, что устала жить в съемной квартире с детьми.

"Оказывается, у твоей семьи нет своего дома, почему не купишь им?", "Почему не построит коттедж детям? Он ведь известный певец", "Чем платить за аренду квартиры, лучше купить свою", - высказались комментаторы.

Но верные поклонники встали на защиту певца и вновь восхитились им.

"Кайрат Нуртас - легенда", "Какой же у него голос!", "Мать его детей лишилась квартиры, которую он купил. Теперь он снимает им жилье", "Его личная жизнь не должна вас волновать, а только его песни", - заявили фанаты.

Ранее мама Кайрата Нуртаса рассказывала, что он снимает семье квартиру за миллион тенге в месяц.