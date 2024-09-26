"Забрал все, что у меня было": Жулдыз Абдукаримова заявила, что ее обманул близкий человек

Жулдыз Абдукаримова призналась, что доверилась не тому человеку - по словам актрисы, он убедил ее подписать некоторые документы. Жена Кайрата Нуртаса заявила о готовности идти в суд, передает NUR.KZ.

В серии Instagram-сторис Жулдыз описала ситуацию в общих чертах, без имен и лишних подробностей. Ситуация, по словам актрисы, произошла 3-4 года назад, а человек, обманувший ее, был ей очень близок.

"Он забрал все, что у меня было. Кто бы мог подумать, что я увижу предательство со стороны человека, который утверждал, что является моей жизнью, моим днем, моим всем? Теперь, когда я думаю об этом, я удивляюсь самой себе. Как я это допустила? И почему так долго молчала?" - задалась вопросом Абдукаримова.

По словам жены Кайрата Нуртаса, тот период в ее жизни был непростым, поэтому появившийся в ее жизни человек показался ей "спасителем".

"Он вошел в мой дом, я доверила ему свои печали и тайны, кормила его со своего стола. Но, к сожалению, у него был свой план. Он ходил и переживал за мои проблемы, как за свои, но все полгода нашего общения он высчитывал, что у меня есть. И когда я не могла собрать мысли в кучу, он выбрал момент, и я подписала документы", - призналась Жулдыз.

Абдукаримова сообщила, что уже сегодня она встретится с этим человеком и попытается договориться. Если же ей этого не удастся, она заявила, что намерена обратиться в суд.

Сторис Жулдыз Абдукаримовой. Скрин: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Недавно Жулдыз Абдукаримова сняла брекеты - на коррекцию зубов у нее ушло около года.