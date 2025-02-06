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Эзотерика

"После отдыха нужен отдых": Ерке рассказала, почему исчезла из соцсетей после европейских каникул

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Ерке Есмахан
Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская певица Ерке Есмахан, ожидающая третьего малыша, рассказала, почему исчезла из соцсетей после европейских каникул - звездная семья была в отъезде почти месяц, передает NUR.KZ.

В конце января беременная Ерке Есмахан с семьей вернулась в Казахстан.

Однако почти неделю певица не выходила в сторис и заставила поволноваться подписчиков в Instagram. Ерке наконец вышла на связь и объяснила свою неактивность в Сети.

Она разместила фото, на котором запечатлелась с мужем и двумя детьми сидя спиной к камере. На снимке семья наблюдает уточками, плавающими в фонтане. Фото было снято во время их недавней поездки в Европу.

"Привет, инстамир! Как говорится, после отдыха нужен отдых, я отдыхала дома несколько дней. Вы меня ищите, скучаете, я очень рада. Теперь буду делиться потихоньку всем интересным", - написала певица.

Напомним, новый год Ерке и RaiM с детьми начали с путешествий. Сначала они побывали в итальянском Милане, после - в Швейцарии, а оттуда приехали в Париж. Евротур завершился в Турции, где они провели несколько дней в Стамбуле.

Сторис Ерке Есмахан
Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2218502-posle-otdyha-nuzhen-otdyh-erke-rasskazala-pochemu-ischezla-iz-socsetey-posle-evropeyskih-kanikul/