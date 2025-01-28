"Набрала вес": Ерке Есмахан показала округлившийся живот на новом фото из Турции
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Казахстанская певица Ерке Есмахан, которая готовится стать мамой в третий раз, опубликовала в Instagram-сторис свежее фото, на котором продемонстрировала, как выглядит сейчас, передает NUR.KZ.
40-летняя исполнительница хита "Қайда?" после семейного путешествия по Европе прилетела в турецкий Стамбул с мужем - певцом RaiM, а также с двумя детьми. Ерке, тем временем, потихоньку готовится к рождению ребенка - она поделилась новой фотографией с поклонниками.
Артистка сфотографировала себя в зеркале - на ней был полосатый кардиган, который облегал ее заметно округлившийся живот.
"Набираю вес", - вот так, с двойным смыслом, Есмахан подписала опубликованный снимок.
Во время недавнего путешествия по Европе Ерке Есмахан делилась с подписчиками своего блога в соцсети атмосферными кадрами из Парижа.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2215902-nabrala-ves-erke-esmahan-pokazala-okruglivshiysya-zhivot-na-novom-foto-iz-turcii/