Отдыхающая с семьей в Европе Ерке Есмахан поделилась кадрами из Парижа

Казахстанская звездная пара Ерке Есмахан и RaiM с детьми продолжают свое путешествие по Европе. Ерке показала в Instagram, как они отдыхают в Париже, передает NUR.KZ.

Ерке и RaiM продолжают свои европейские каникулы. Сначала семья отдохнула в Италии, после - в Швейцарии, а теперь - во Франции.

Ерке показала в сторис, как они проводят время в Париже, наслаждаясь прогулками по городу, лицезрея светящуюся в ночи Эйфелеву башню, наслаждаясь изысканной французской кухней в роскошных ресторанах.

В сторис можно также увидеть, как Ерке сидит за столом, завтракая с малышом Исламом. Она также показала округлившийся живот.

Беременность, однако, не сильно отразилась на фигуре 40-летней певицы - она осталась очень женственной и красивой, практически не набрав лишних килограммов.

"Ах, моя природа. Пусть такая фигура будет у всех девушек", - отметила она.

Ранее Ерке Есмахан рассказала, когда вернется в Казахстан.