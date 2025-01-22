Отдыхающая с семьей в Европе Ерке Есмахан поделилась кадрами из Парижа
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Казахстанская звездная пара Ерке Есмахан и RaiM с детьми продолжают свое путешествие по Европе. Ерке показала в Instagram, как они отдыхают в Париже, передает NUR.KZ.
Ерке и RaiM продолжают свои европейские каникулы. Сначала семья отдохнула в Италии, после - в Швейцарии, а теперь - во Франции.
Ерке показала в сторис, как они проводят время в Париже, наслаждаясь прогулками по городу, лицезрея светящуюся в ночи Эйфелеву башню, наслаждаясь изысканной французской кухней в роскошных ресторанах.
В сторис можно также увидеть, как Ерке сидит за столом, завтракая с малышом Исламом. Она также показала округлившийся живот.
Беременность, однако, не сильно отразилась на фигуре 40-летней певицы - она осталась очень женственной и красивой, практически не набрав лишних килограммов.
"Ах, моя природа. Пусть такая фигура будет у всех девушек", - отметила она.
Ранее Ерке Есмахан рассказала, когда вернется в Казахстан.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2213990-otdyhayushchaya-s-semey-v-evrope-erke-esmahan-podelilas-kadrami-iz-parizha/