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"Безграничная красота": беременная Ерке Есмахан восхитила нарядом в итальянском "La Scala"

Опубликовано:

Ерке Есмахан
Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская певица Ерке Есмахан посетила показ "Щелкунчика" в легендарном театре "La Scala" в Милане. Элегантный образ звезды стал предметом обсуждения в Сети, передает NUR.KZ.

Ерке опубликовала ряд красивых фотографий в своем Instagram-аккаунте. Беременная артистка вышла в свет в красном платье. Образ певица дополнила дорогими украшениями.

Вместе с супругом, певцом RaiM, они посетили знаменитый балет "Щелкунчик" в миланском театре "La Scala".

"Внутри меня малыш, а впереди нас ждет Европа. Привет, Италия, Милан!" - написала Есмахан в соцсети.

"Самая красивая беременная жена в мире", "Живая мотивация, муза", "Безграничная красота", "Шикарная Ерке", "Как красиво", - написали поклонники Ерке в соцсети.

Недавно мы писали, что знаменитая семья отправилась в Милан после Нового года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2209685-bezgranichnaya-krasota-beremennaya-erke-esmahan-voshitila-naryadom-v-italyanskom-la-scala/

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