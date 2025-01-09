"Безграничная красота": беременная Ерке Есмахан восхитила нарядом в итальянском "La Scala"
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Казахстанская певица Ерке Есмахан посетила показ "Щелкунчика" в легендарном театре "La Scala" в Милане. Элегантный образ звезды стал предметом обсуждения в Сети, передает NUR.KZ.
Ерке опубликовала ряд красивых фотографий в своем Instagram-аккаунте. Беременная артистка вышла в свет в красном платье. Образ певица дополнила дорогими украшениями.
Вместе с супругом, певцом RaiM, они посетили знаменитый балет "Щелкунчик" в миланском театре "La Scala".
"Внутри меня малыш, а впереди нас ждет Европа. Привет, Италия, Милан!" - написала Есмахан в соцсети.
"Самая красивая беременная жена в мире", "Живая мотивация, муза", "Безграничная красота", "Шикарная Ерке", "Как красиво", - написали поклонники Ерке в соцсети.
Недавно мы писали, что знаменитая семья отправилась в Милан после Нового года.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2209685-bezgranichnaya-krasota-beremennaya-erke-esmahan-voshitila-naryadom-v-italyanskom-la-scala/