"Безграничная красота": беременная Ерке Есмахан восхитила нарядом в итальянском "La Scala"

Казахстанская певица Ерке Есмахан посетила показ "Щелкунчика" в легендарном театре "La Scala" в Милане. Элегантный образ звезды стал предметом обсуждения в Сети, передает NUR.KZ.

Ерке опубликовала ряд красивых фотографий в своем Instagram-аккаунте. Беременная артистка вышла в свет в красном платье. Образ певица дополнила дорогими украшениями.

Вместе с супругом, певцом RaiM, они посетили знаменитый балет "Щелкунчик" в миланском театре "La Scala".

"Внутри меня малыш, а впереди нас ждет Европа. Привет, Италия, Милан!" - написала Есмахан в соцсети.

"Самая красивая беременная жена в мире", "Живая мотивация, муза", "Безграничная красота", "Шикарная Ерке", "Как красиво", - написали поклонники Ерке в соцсети.

Недавно мы писали, что знаменитая семья отправилась в Милан после Нового года.