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Беременная Ерке Есмахан с семьей вернулись в Казахстан

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Ерке Есмахан и RaiM с семьей
Ерке Есмахан и RaiM с семьей. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская певица Ерке Есмахан сообщила, что они с супругом Райымбеком Бактыгереевым, более известным как RaiM, и детьми прилетели в Алматы после отдыха за рубежом, передает NUR.KZ.

Свой год Ерке, RaiM и их дети начали с путешествий. Сначала звездная семейка побывала в итальянском Милане, после чего отправились в Швейцарию, а оттуда приехали в Париж. Евротур завершился в Турции, где они провели несколько дней в Стамбуле.

Долгожданной новостью о возвращении на родину беременная третьим ребенком артистка поделилась в Instagram-сторис. Есмахан выложила в соцсети фотографии из аэропорта Алматы.

"Ислам (младший сын Ерке Есмахан и RaiM - прим. ред.) пересчитал наши чемоданы. Теперь пора домой. Бесконечная благодарность Всевышнему!" - написала звезда.

Сторис Ерке Есмахан
Сторис Ерке Есмахан. Скрин: instagram.com/erke_esmahan

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2216637-beremennaya-erke-esmahan-s-semey-vernulis-v-kazahstan/