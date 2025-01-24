Айжулдыз Адайбекова вышла замуж по мусульманским обычаям (видео)

Казахстанская актриса и дизайнер Айжулдыз Адайбекова и экстрим-блогер Сакен Кагаров теперь супружеская пара - они провели обряд "неке" в мечети, передает NUR.KZ.

Известная пара поделилась долгожданным событием с поклонниками в Instagram – теперь союз Айжулдыз и Сакена зарегистрирован в мечети. Для совершения обряда "неке" молодые люди выбрали священный для мусульман день – пятницу.

"Теперь мы супружеская пара", – написали в соцсети Адайбекова и Кагаров.

Поклонники, артисты и блогеры поздравили Айжулдыз и Сакена с важным событием в комментариях под видео.

Напомним, первые фотографии с новым избранником звезда опубликовала в апреле этого года. Его личность, однако, она раскрыла только через пару месяцев. Им оказался Сакен Кагаров - известный экстрим-блогер. В октябре возлюбленные признались, что готовятся к свадьбе.

Сакен сделал предложение Айжулдыз в ноябре – произошло это во время путешествия в Исландию.