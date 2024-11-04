Айжулдыз Адайбекова выходит замуж: удивительные фото предложения из Исландии очаровали фанатов

Казахстанская актриса и дизайнер Айжулдыз Адайбекова обручилась с возлюбленным - экстрим-блогер Сакен Кагаров сделал ей предложение у водопада в Исландии, передает NUR.KZ.

Волшебные фотографии тотчас облетели соцсети. Эмоции Айжулдыз попали на камеру. Актриса также гордо продемонстрировала кольцо от новоиспеченного жениха.

"Она сказала "Да", - подписал совместную публикацию Сакен Кагаров, будущий муж Адайбековой.

Пару в соцсети поздравили певицы Мадина Садвакасова, Молдир Ауелбекова, Yenlik, Наzима и Индира Едильбаева, Аша Матай, актеры Санжар Мади, Асель Сагатова, Дина Тасбулатова и Гульназ Жоланова, интервьюер Айсауле Бакытбек и ведущая Анна Данченко.

Напомним, 28-летняя Айжулдыз Адайбекова воспитывает ребенка от мобилографа Кырана Талапбека, с которым они расстались во время ее беременности.

Первые фотографии с новым избранником звезда опубликовала в апреле этого года. Его личность, однако, она раскрыла только через пару месяцев. Им оказался Сакен Кагаров - известный экстрим-блогер.

В октябре возлюбленные признались, что готовятся к свадьбе.