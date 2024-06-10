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"Вот это поворот": Айжулдыз Адайбекова раскрыла личность своего парня

Опубликовано:

Айжулдыз Адайбекова и Сакен Кагаров
Айжулдыз Адайбекова и Сакен Кагаров. Фото: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

Казахстанская актриса, модель и дизайнер Айжулдыз Адайбекова показала своего бойфренда - им оказался экстрим-блогер Сакен Кагаров. Раньше девушка прятала его под "масками", передает NUR.KZ.

На одном из видео с новым избранником, которое Айжулдыз публиковала больше месяца назад, не показывая при этом его лица, фолловеры разглядели шрам на руке молодого человека. Тогда некоторые предположили, что Адайбекова встречается с Сакеном Кагаровым - 30-летний экстрим-блогер, который в прошлом году попал в список "30 до 30" казахстанского Форбс.

Теперь фанаты убедились, что были правы - Айжулдыз и Сакен решили объявить миру, что они вместе. Пара опубликовала совместное видео, снятое на берегу моря.

"Нет слов", - гласит подпись к публикации.

Секция комментариев заполнилась поздравлениями и комплиментами. Среди тех, кто выразил свою радость публично, были актеры Рамазан Амантай и Дина Тасбулатова, блогеры Дамеля Sweet, Айым Сейтметова и Нагима Настевич, а также певицы Молдир Ауелбекова, Мадина Садвакасова и Индира Едильбаева.

"Вот это поворот! Рад за вас! Лучшие", "Ура! Мы знали, мы знали", "Идеальная пара! Счастья и побольше любви", "Они очень похожи друг на друга, наконец-то девочка нашла того самого. Всей страной рады за вас", - гласят комментарии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2114706-vot-eto-povorot-ayzhuldyz-adaybekova-raskryla-lichnost-svoego-parnya/

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