"Она достойна счастья": Айжулдыз Адайбекова заинтриговала фанатов фото с незнакомцем
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Отечественная актриса и дизайнер Айжулдыз Адайбекова заинтриговала своих подписчиков в соцсети фото с незнакомцем. Они пожелали ей счастья в личной жизни, передает NUR.KZ.
Айжулдыз разместила в карусели ряд фото. Девушка таким образом подвела итоги марта. Больше всего подписчиков заинтересовало второе фото.
На нем Айжулдыз запечатлелась на улице с незнакомцем в белой толстовке, который стоит спиной к камере. Подписчики выразили надежду, что девушка наконец обрела свою любовь. Ранее Айжулдыз высказалась о разводе с мужем.
"Меня очень порадовало второе фото. Я очень рада, будь счастлива", "Фото в личку за коримдик", "А я знаю, кто это, счастья вам", "Пусть лучше никто не знает, кто это, пусть будут счастливы, ведь она этого достойна", "Самой искренней и настоящей любви вам, Айжулдыз", "Надеюсь, это правда", - отреагировали пользователи соцсети.
Недавно Айжулдыз Адайбекова представила креативную фотосессию в национальном стиле. Актриса и ее маленький сын также запечатлелись в оригинальных тюбетейках.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2077964-ona-dostoyna-schastya-ayzhuldyz-adaybekova-zaintrigovala-fanatov-foto-s-neznakomtsem/