"Она достойна счастья": Айжулдыз Адайбекова заинтриговала фанатов фото с незнакомцем

Отечественная актриса и дизайнер Айжулдыз Адайбекова заинтриговала своих подписчиков в соцсети фото с незнакомцем. Они пожелали ей счастья в личной жизни, передает NUR.KZ.

Айжулдыз разместила в карусели ряд фото. Девушка таким образом подвела итоги марта. Больше всего подписчиков заинтересовало второе фото.

На нем Айжулдыз запечатлелась на улице с незнакомцем в белой толстовке, который стоит спиной к камере. Подписчики выразили надежду, что девушка наконец обрела свою любовь. Ранее Айжулдыз высказалась о разводе с мужем.

"Меня очень порадовало второе фото. Я очень рада, будь счастлива", "Фото в личку за коримдик", "А я знаю, кто это, счастья вам", "Пусть лучше никто не знает, кто это, пусть будут счастливы, ведь она этого достойна", "Самой искренней и настоящей любви вам, Айжулдыз", "Надеюсь, это правда", - отреагировали пользователи соцсети.

Недавно Айжулдыз Адайбекова представила креативную фотосессию в национальном стиле. Актриса и ее маленький сын также запечатлелись в оригинальных тюбетейках.