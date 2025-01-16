"Хорошие новости": Балжан Бидаш высказалась о свадьбе Жахана Утаргалиева
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Казахстанская исполнительница Балжан Бидаш, которая раньше была замужем за шоуменом Жаханом Утаргалиевым, отреагировала на новость о его свадьбе, передает NUR.KZ.
Жахан Утаргалиев и Балжан Бидаш были в браке с 2020 года. Тогда они поженились по мусульманским традициям, а из-за карантина полноценную свадьбу сыграли лишь в мае 2023-го. Однако буквально через несколько месяцев пара объявила о расставании.
Теперь, почти полтора года спустя Жахан двигается дальше - стало известно, что он совершил обряд "неке" с новой избранницей.
Балжан, которая сейчас находится на Бали, опубликовала ряд сторис в Instagram, где высказалась о новости.
"Да, слышала хорошие новости. Каждый человек заслуживает счастья. Каждый человек имеет право жить так, как он хочет. Нет такого понятия, как "правильно/неправильно". Главное - оставаться правильным человеком!
У всего есть свое время и место. Я благодарна этому опыту и принимаю его ровно по той цене, по которой он мне достался. Как в действительности и оказалось, планы Всевышнего гораздо лучше, чем наши", - написала Балжан.
Артистка призналась, что многие желают ей счастья, но сейчас она счастливее, чем раньше. Бидаш также посмеялась над поклонниками, которые, узнав о свадьбе Утаргалиева, начали пересылать ей его публикации.
В заключении певица заявила, что готовит себя к большому интервью, правда пока не знает, кому именно его даст.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2212103-horoshie-novosti-balzhan-bidash-vyskazalas-o-svadbe-zhahana-utargalieva/