Жахан Утаргалиев женится во второй раз: актер показал новую избранницу

Казахстанский продюсер, актер и шоумен Жахан Утаргалиев опубликовал видео с новой супругой - пара, судя по всему, совершила обряд "неке" в мечети, передает NUR.KZ.

Интриговать поклонников новостями Жахан начал со вчерашнего дня, когда выложил фотографию со своей матерью.

"По воле Всевышнего, при поддержке моей мамы я сделал свой выбор. Поддержите меня", - написал Утаргалиев.

Сторис Жахана Утаргалиева. Скрин: instagram.com/zhahan_utargaliyev

После экс-супруг певицы Балжан Бидаш выложил видео из мечети, где показался со своей новой избранницей. Ее личность, к слову, до сих пор остается неизвестной.

Судя по всему, пара поженилась по мусульманским традициям, проведя обряд "неке қию".

Поклонники, друзья и коллеги по цеху принялись поздравлять Утаргалиева и желать ему счастья. Среди тех, кто оставил добрые пожелания, были певец Kalifarniya, а также актеры Шерхан Пирназар и Асель Аскар.