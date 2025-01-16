Жахан Утаргалиев женится во второй раз: актер показал новую избранницу
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Казахстанский продюсер, актер и шоумен Жахан Утаргалиев опубликовал видео с новой супругой - пара, судя по всему, совершила обряд "неке" в мечети, передает NUR.KZ.
Интриговать поклонников новостями Жахан начал со вчерашнего дня, когда выложил фотографию со своей матерью.
"По воле Всевышнего, при поддержке моей мамы я сделал свой выбор. Поддержите меня", - написал Утаргалиев.
После экс-супруг певицы Балжан Бидаш выложил видео из мечети, где показался со своей новой избранницей. Ее личность, к слову, до сих пор остается неизвестной.
Судя по всему, пара поженилась по мусульманским традициям, проведя обряд "неке қию".
Поклонники, друзья и коллеги по цеху принялись поздравлять Утаргалиева и желать ему счастья. Среди тех, кто оставил добрые пожелания, были певец Kalifarniya, а также актеры Шерхан Пирназар и Асель Аскар.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2212095-zhahan-utargaliev-zhenitsya-vo-vtoroy-raz-akter-pokazal-novuyu-izbrannicu/