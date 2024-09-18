Фариза Ескермес раскрыла свою новую фамилию после замужества
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Казахстанская актриса, звезда сериала "Мошенники" Фариза Ескермес призналась, что сменила фамилию после того, как вышла замуж. Об этом она рассказала в Instagram-сторис, передает NUR.KZ.
Совсем недавно Фариза Ескермес вышла замуж - ее девичник был в индийском стиле, а на свадебном вечере кинозвезда сменила сразу несколько подвенечных платьев.
Сразу после свадьбы актриса улетела из Алматы в Астану по работе. Фариза опубликовала фотографию из номера отеля, где ее поприветствовали под новой фамилией - Ескермес-Чалкова.
"Ах да, кстати, у меня теперь такая фамилия. Кто не знал, у нас можно взять двойную фамилию", - рассказала актриса в соцсети.
Ранее мы писали, что Фариза Ескермес стала партнершей Али Окапова в новом телевизионном проекте - они вместе исполнили хит певца "Биле".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2162776-fariza-eskermes-raskryla-svoyu-novuyu-familiyu-posle-zamuzhestva/