Фариза Ескермес раскрыла свою новую фамилию после замужества

Казахстанская актриса, звезда сериала "Мошенники" Фариза Ескермес призналась, что сменила фамилию после того, как вышла замуж. Об этом она рассказала в Instagram-сторис, передает NUR.KZ.

Совсем недавно Фариза Ескермес вышла замуж - ее девичник был в индийском стиле, а на свадебном вечере кинозвезда сменила сразу несколько подвенечных платьев.

Сразу после свадьбы актриса улетела из Алматы в Астану по работе. Фариза опубликовала фотографию из номера отеля, где ее поприветствовали под новой фамилией - Ескермес-Чалкова.

"Ах да, кстати, у меня теперь такая фамилия. Кто не знал, у нас можно взять двойную фамилию", - рассказала актриса в соцсети.

Сторис Фаризы Ескермес. Скрин: instagram.com/fariza_yeskermes

Ранее мы писали, что Фариза Ескермес стала партнершей Али Окапова в новом телевизионном проекте - они вместе исполнили хит певца "Биле".