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Фариза Ескермес раскрыла свою новую фамилию после замужества

Опубликовано:

Фариза Ескермес с супругом
Фариза Ескермес с супругом. Фото: instagram.com/fariza_yeskermes

Казахстанская актриса, звезда сериала "Мошенники" Фариза Ескермес призналась, что сменила фамилию после того, как вышла замуж. Об этом она рассказала в Instagram-сторис, передает NUR.KZ.

Совсем недавно Фариза Ескермес вышла замуж - ее девичник был в индийском стиле, а на свадебном вечере кинозвезда сменила сразу несколько подвенечных платьев.

Сразу после свадьбы актриса улетела из Алматы в Астану по работе. Фариза опубликовала фотографию из номера отеля, где ее поприветствовали под новой фамилией - Ескермес-Чалкова.

"Ах да, кстати, у меня теперь такая фамилия. Кто не знал, у нас можно взять двойную фамилию", - рассказала актриса в соцсети.

Сторис Фаризы Ескермес
Сторис Фаризы Ескермес. Скрин: instagram.com/fariza_yeskermes

Ранее мы писали, что Фариза Ескермес стала партнершей Али Окапова в новом телевизионном проекте - они вместе исполнили хит певца "Биле".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2162776-fariza-eskermes-raskryla-svoyu-novuyu-familiyu-posle-zamuzhestva/

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