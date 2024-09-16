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"Не стареет": Али Окапов вернул легендарный образ из клипа "Биле" 10 лет спустя

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Фариза Ескермес и Али Окапов
Фариза Ескермес и Али Окапов. Фото: instagram.com/aliokapov

Казахстанский исполнитель Али Окапов вновь перевоплотился в образ "ботаника" из клипа "Биле" 2014 года - все это ради участия в телевизионном проекте, передает NUR.KZ.

Окапов стал участником музыкального проекта - в дуэте с ним выступает актриса Фариза Ескермес. Кадры с промо-фотосессии появились в Instagram-аккаунтах казахстанских звезд - на снимках можно увидеть Али в знакомом фанатам образе, а также Фаризу, одетую в ретро-стиле.

К слову, на шоу дуэт исполнил ту самую композицию - отрывок выступления Фариза и Али также опубликовали в своих соцсетях.

"Али Окапов не стареет - кажется, он нажал кнопку "Сохранить" на свой внешний вид", "Такой классный исполнитель, умный, очень нравится", "Молодец, Фариза", "Отличная пара", - написали фанаты.

Недавно танцующие Али Окапов и Диас Аблаев зарядили позитивом Казнет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2161914-ne-stareet-ali-okapov-vernul-legendarnyy-obraz-iz-klipa-bile-10-let-spustya/

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