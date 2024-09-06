"Келин поехала покорять вершины": Фариза Ескермес после свадьбы улетела одна в Астану

Казахстанская актриса Фариза Ескермес, звезда сериалов "Мошенники" и "Бажа", которая недавно вышла замуж, рассказала, что сейчас находится в Астане, передает NUR.KZ.

Напомним, несколькими днями ранее Фариза Ескермес и ее избранник сыграли свадьбу. Актриса показала свои свадебные платья - их у нее было несколько за вечер.

Сразу после свадьбы, которая была в Алматы в кругу друзей и родных, Фариза отправилась в Астану. Актриса показала в сторис, как общается с мужем по видеосвязи.

Сторис Фаризы Ескермес. Фото: instagram.com/fariza_yeskermes

"После свадьбы я сразу улетела в столицу, и до сих пор тут. Зачем я здесь, узнаете скоро. В общем, все это вранье, что после свадьбы келин сидит дома и наливает чай. Келин поехала покорять вершины", - заявила Ескермес.