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"Келин поехала покорять вершины": Фариза Ескермес после свадьбы улетела одна в Астану

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Фариза Ескермес с супругом
Фариза Ескермес с супругом. Фото: instagram.com/fariza_yeskermes

Казахстанская актриса Фариза Ескермес, звезда сериалов "Мошенники" и "Бажа", которая недавно вышла замуж, рассказала, что сейчас находится в Астане, передает NUR.KZ.

Напомним, несколькими днями ранее Фариза Ескермес и ее избранник сыграли свадьбу. Актриса показала свои свадебные платья - их у нее было несколько за вечер.

Сразу после свадьбы, которая была в Алматы в кругу друзей и родных, Фариза отправилась в Астану. Актриса показала в сторис, как общается с мужем по видеосвязи.

Сторис Фаризы Ескермес
Сторис Фаризы Ескермес. Фото: instagram.com/fariza_yeskermes

"После свадьбы я сразу улетела в столицу, и до сих пор тут. Зачем я здесь, узнаете скоро. В общем, все это вранье, что после свадьбы келин сидит дома и наливает чай. Келин поехала покорять вершины", - заявила Ескермес.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2158236-kelin-poehala-pokoryat-vershiny-fariza-eskermes-posle-svadby-uletela-odna-v-astanu/

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