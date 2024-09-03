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Фариза Ескермес покрасовалась в двух свадебных платьях и поделилась деталями вечера

Опубликовано:

Фариза Ескермес
Фариза Ескермес. Фото: instagram.com/fariza_yeskermes

Казахстанская актриса, звезда сериала "Мошенники" Фариза Ескермес вышла замуж - после церемонии она нашла время рассказать подробности и показать все фанатам, передает NUR.KZ.

На свадьбе Фариза Ескермес сменила сразу два платья - фанаты смогли разглядеть наряды в новой Instagram-публикации. Актриса назвала их "платьями мечты" и рассказала, что сшиты они были казахстанскими дизайнерами.

После Ескермес поделилась фотографиями со свадебного вечера и рассказала, что послужило вдохновением для декора.

"Когда Андрей сделал мне предложение, я ему сразу сказала: "А давай на свадьбе будет много яблок! А давай тематика будет алматинская, будут звучать песни Батырхана Шукенова, везде будут яблоки, виниловые пластинки". И все это реализовалось", - поделилась Фариза.

На месте регистрации была надпись "Жизнь с тобой круче любого фильма", фотозону украсила надпись "Алма-Ата - город любви", а для гостей, уставших от танцев, была также зона так называемой "парковки каблуков".

Сторис Фаризы Ескермес
Сторис Фаризы Ескермес. Скрин: instagram.com/fariza_yeskermes

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2156733-fariza-eskermes-pokrasovalas-v-dvuh-svadebnyh-platyah-i-podelilas-detalyami-vechera/

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